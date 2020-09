Butler: "Possiamo giocare anche meglio di così"

Per la prima volta dal 2014 i Miami Heat sono tornati alle finali di conference, un risultato che pochi si sarebbero aspettati a inizio anno. Secondo Jimmy Butler però c’è ancora ampio margine per migliorare: "Non abbiamo ancora giocato 48 minuti al massimo, ed è incoraggiante"

Sei anni nella NBA durano davvero una vita. Era dal 2014, dall’ultimo anno dell’era Big Three formato da LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, che i Miami Heat non arrivavano alle finali di conference. Ed era da un anno prima, con i Memphis Grizzlies nel 2013, che una squadra entrata nei playoff con la testa di serie numero 5 non ci riusciva. Risultati importanti e per certi versi inattesi, visto che a inizio stagione pochi avrebbero pronosticato per loro un viaggio fino alle finali di conference — specialmente con un clamoroso record di 8 vittorie e una sola sconfitta nei primi due turni. “Vorrei che i miei ragazzi si prendessero una sera, se non due, solamente per riflettere” ha detto coach Erik Spoelstra. “Non è facile arrivare in finale di conference e la nostra organizzazione lo sa bene. Ci abbiamo provato disperatamente negli ultimi anni. Non è il nostro obiettivo finale, lo sappiamo, ma si può sempre apprezzare il percorso che ci ha portato fino a qui. Abbiamo preso Jimmy Butler per questo motivo. Abbiamo messo assieme una squadra con veterani e giovani per poter fare bene ai playoff. Se fosse facile arrivare alle finali di conference, ogni squadra ci riuscirebbe”.