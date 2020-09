Toronto-Boston gara-6 su Sky: Ibaka in dubbio

I campioni in carica sono spalle al muro: perdere stanotte gara-6 contro Boston — a mezzanotte e mezza in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con telecronaca di Alessandro Mamoli e Davide Pessina — vorrebbe dire eliminazione e addio al sogno di ripetersi. In dubbio la presenza di Serge Ibaka per una distorsione alla caviglia

I Toronto Raptors sono arrivati prima di ogni altra squadra in Florida, visto che i protocolli anti-coronavirus avrebbero reso difficoltoso un loro raduno in Canada prima di trasferirsi nella bolla di Orlando. Il loro obiettivo però era quello di rimanere insieme fino a ottobre, mese nel quale si disputeranno le Finals; invece oggi a inizio settembre si trovano con le spalle al muro, visto che una sconfitta in gara-6 contro i Boston Celtics vorrebbe dire eliminazione. Dopo aver pareggiato i conti con le vittorie in gara-3 (con la tripla allo scadere di OG Anunoby) e in gara-4 (con una grande prova corale), i campioni in carica sono crollati in gara-5 con una prestazione in cui c’è stato davvero poco da salvare.

I problemi di Gasol, la caviglia di Ibaka: i nodi di Toronto per gara-6

approfondimento Super Boston travolge Toronto, L.A. supera Denver Uno degli aggiustamenti previsti per il sesto episodio della serie era quello di schierare maggiormente Serge Ibaka e dare meno minuti a Marc Gasol, che in gara-5 ha avuto un plus-minus di -14 in 14 minuti sbagliando tutti i quattro tiri tentati, con la squadra che ha fatto particolarmente fatica in attacco con lui in campo (95.2 punti segnati su 100 possessi in 113 minuti, peggior dato tra i giocatori della rotazione dei Raptors). Il progetto di cambiare la rotazione, però, potrebbe non trovare possibilità concrete: Serge Ibaka è alle prese con una distorsione alla caviglia e alla vigilia non era sicuro di poter scendere in campo.