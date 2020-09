I Lakers di Playoff Rondo: stanotte gara-4 su Sky

Nelle due vittorie della serie contro Houston i Lakers hanno ricevuto una spinta decisiva da Rajon Rondo, appena rientrato dopo mesi senza giocare. In gara-4 ci sarà di nuovo bisogno del suo contributo: appuntamento stanotte all’1.00 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

"Playoff Rondo esiste davvero, e stasera si è visto". Le parole di Anthony Davis dopo gara-3 contro gli Houston Rockets non lasciano dubbi che i Los Angeles Lakers, dopo averlo affrontato più volte da avversari, abbiano cominciato a godersi il contributo di Rajon Rondo. Dopo aver saltato praticamente tutti gli allenamenti e le prime otto partite della bolla per via della rottura del pollice, il playmaker ha dovuto fare i conti anche con problemi alla schiena che gli hanno impedito di scendere in campo nel primo turno contro Portland. E dopo aver fatto il suo esordio in gara-1 — comprensibilmente disastrosa visto che si trattava della sua prima partita da marzo —, nelle successive due vittorie dei gialloviola si è visto il giocatore determinante che i Lakers si erano immaginati quando lo hanno messo sotto contratto. “Queste ultime due partite sono state tutto quello che volevamo da lui” ha detto LeBron James. “Ma avendolo affrontato più volte in passato durante i playoff, sapevo già di cosa era capace, specialmente nella post-season”.

L'impatto di Playoff Rondo approfondimento LeBron mostruoso, 2-1 Lakers; Bucks eliminati Dopo aver chiuso una gara-1 da 8 punti, 3/8 al tiro e 4 palle perse in 25 minuti con -10 di plus-minus, il 34enne ha cambiato completamente marcia ai Lakers nelle ultime due gare. In gara-2 ha chiuso con 10 punti, 9 assist e 5 recuperi con un plus-minus di +28, mentre nell’ultimo successo ha firmato ben 21 punti con 8/11 al tiro, 3/5 dalla lunga distanza e altri 9 assist, segnando o facendo segnare i primi otto canestri del quarto periodo (12 punti e 5 passaggi vincenti), dando ai suoi un vantaggio di 10 lunghezze che sono riusciti mantenere fino alla fine. Il tutto aggiungendo una difesa più che competente su James Harden, sporcando palloni e giocando sulle linee di passaggio. “La sua intensità sale durante i playoff: tira meglio, fa i passaggi giusti, vuole marcare il migliore degli avversari” ha detto Davis, che lo ha avuto come compagno anche a New Orleans. “Con lui e LeBron abbiamo due dei giocatori più intelligenti della lega insieme in campo: è una combinazione difficile per le difese”.