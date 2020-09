Livingston e Barbosa tornano a Golden State

I due veterani Shaun Livingston e Leandro Barbosa torneranno ai Golden State Warriors rispettivamente come membro della dirigenza e come assistente allenatore per lo sviluppo dei giocatori. "Oggi è stata una bella giornata" ha scritto coach Steve Kerr su Twitter

Sono passati cinque anni ormai dal primo titolo dei Golden State Warriors nell’era Steve Kerr, ma il ricordo dei protagonisti di quell’anello non è ancora scomparso. E se i membri principali della squadra sono ancora saldamente alla guida della franchigia (da Steph Curry a Klay Thompson fino a Draymond Green), altri che uscivano dalla panchina sono già alle prese con il loro percorso post-carriera. Ma visto che in fondo si torna sempre dove si è stati bene, due veterani di quell’epopea hanno deciso di tornare sulla Baia: Shaun Livingston e Leandro Barbosa faranno parte dei prossimi Golden State Warriors, non più in campo ma come membri dell’organizzazione, rispettivamente come “direttore degli affari di squadra e del coinvolgimento dei giocatori” (praticamente un tramite tra spogliatoio e dirigenza) e come assistente allenatore-mentore. Due arrivi che coach Steve Kerr ha salutato con felicità su Twitter: “Oggi è stata una bella giornata”.

Livingston: "Aiutare gli altri mi dà gioia" Pur avendo solo 35 anni, Livingston già da un anno ha deciso di dire basta con il basket complice una carriera contrassegnata dagli infortuni (uno, in particolare) ma che gli ha dato la soddisfazione di vincere tre titoli NBA. Ora ha deciso di cominciare la sua nuova fase, ma invece di partire dalla panchina come molti si aspettavano (e come Steve Kerr gli aveva proposto), Livingston ha deciso di cominciare dalla dirigenza, entrando nello staff del General Manager Bob Myers. Il suo titolo sarà quello di “director of players affairs and engagement” e sarà il dirigente di colore di più alto grado all’interno della franchigia nella parte sportiva dal 2008, quando c’era un’altra leggenda come Mitch Richmond. “Ho sempre voluto intraprendere questo percorso, ma ora c’è ancora più convinzione nel farlo. Nella mia carriera mi sono reso conto di poter dare una mano anche al di fuori del campo — gestendo la squadra, comportandomi da professionista, mostrando agli altri come lavorare. Mi piace servire e aiutare le persone: è la cosa che mi da più gioia”.