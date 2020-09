Anche in una serata da 4/11 al tiro, l’All-Star dei Miami Heat è riuscito a risultare decisivo con tre recuperi difensivi negli ultimi quattro minuti di gara-2, suggellando la vittoria dalla lunetta. "Sto sacrificando molto per la mia famiglia, ma porterò loro un titolo NBA" ha detto dopo la decima vittoria in undici partite di playoff

In un modo o nell’altro, Jimmy Butler finisce sempre per metterci lo zampino. Anche in una serata non particolarmente esaltante dal punto di vista offensivo — 14 punti con 4/11 al tiro —, l’All-Star dei Miami Heat è riuscito a risultare decisivo per le sorti dei suoi in gara-2 contro Boston, mettendo la firma su tre recuperi difensivi negli ultimi quattro minuti di partita. Butler ha prima intercettato un passaggio di Kemba Walker, lanciandosi poi fuori dal campo pur di tenere in gioco il pallone e chiudendo con due punti per il -1; dopodiché ha rubato il pallone direttamente dalla rimessa a 1:32 dalla fine, regalando a Jae Crowder il sottomano del +7; infine è andato a disinnescare una delle classiche rimesse a sorpresa di coach Brad Stevens volando per la deviazione sotto canestro e togliendo due punti facili a Jaylen Brown a 7 secondi dalla fine. “Il mio lavoro stasera è stato difendere” ha detto dopo la partita, alla quale si è presentato con una felpa con la scritta “Big Face Coffee Owner”, facendo riferimento al suo ormai celeberrimo (e carissimo) negozio di caffè nella bolla.