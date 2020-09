Murray, gomitata in faccia a LeBron. VIDEO

Tripla doppia da 30+ punti da una parte, canestri decisivi nel successo dei Nuggets dall’altra. Non era difficile pronosticare e indicare LeBron James e Jamal Murray come due dei principali protagonisti della terza sfida della serie tra Lakers e Denver, mentre in pochi avrebbero immaginato l’episodio che a inizio ripresa ha rischiato di mettere fuori dai giochi il n°27 della squadra del Colorado - che sugli sviluppi di una rimessa laterale non ha esitato a colpire con il gomito in faccia il n°23 gialloviola. James ovviamente non ha fatto nulla per nascondere il colpo, volando a terra e inchiodando Murray alle sue responsabilità. Gli arbitri alla fine hanno deciso di punirlo con un fallo flagrant-1 - una scelta che vede d’accordo anche lo stesso LeBron: “Ho portato un blocco e il suo gomito era alto. Onestamente, non mi sono posto il problema se il suo fosse un fallo flagrant di tipo 1 o 2, non avrei mai voluto che fosse costretto ad abbandonare il parquet. Amo la competizione, non penso lo abbia fatto di proposito”. Tutto è bene ciò che finisce bene quindi, soprattutto per Murray che nel finale ha fatto pesare (non poco) la sua presenza in campo.