Davanti a una prestazione come quella di Tyler Herro in gara-4 , non si può fare altro che rendere merito al talento del rookie dei Miami Heat. I suoi 37 punti hanno fatto la differenza per la terza vittoria nella serie della squadra di coach Erik Spoelstra, a cui ora manca un solo successo per avanzare alle Finali NBA. Anche Brad Stevens, allenatore dei Boston Celtics, ha reso merito al talento del numero 14 degli Heat: “Al di là dei nostri errori e dei nostri demeriti, la capacità di fare canestro di Herro ha fatto semplicemente la differenza stasera ” ha detto dopo la sconfitta. “Anche Jimmy è stato grande nel finale, Adebayo ha giocato ai suoi livelli e Dragic ha firmato delle giocate chiave. Ma Herro è stato quasi ridicolo da quanto ha giocato bene stasera. Deve aver visto l’oceano al posto del ferro . Noi non ci siamo fatti sentire abbastanza, o quantomeno Herro non ha mai sentito la nostra presenza”.

Stevens: "Male in difesa e in attacco, venerdì ci giochiamo tutto"

Dopo aver accorciato le distanze in gara-3, i Celtics sono tornati ad avere problemi contro la zona di Miami, finendo con 19 palle perse di cui 7 nel quarto finale, 5 nei primi 5 minuti in cui gli Heat hanno scavato il solco. "Nel quarto quarto ci hanno fatto perdere molti palloni con la loro zona e sono state giocate decisive contro la zona. A volte abbiamo provato a passare in spazi troppo stretti, in altre Jimmy Butler ha letto bene le linee di passaggio come fa da tutti i playoff. Sarebbe facile per me dire ai giocatori di giocare in maniera intelligente e di tenere il pallone con forza, ma i nostri avversari sono eccellenti con la loro lunghezza di braccia e la velocità di mani, specialmente con Butler e Andre Iguodala nella prima linea della zona. Dobbiamo gestire meglio il pallone e andare meglio a rimbalzo: quei possessi persi e le nostre mancanze al tiro nel primo tempo ci hanno condannati”.

Stevens ha ammesso che quella dei suoi non è stata la loro miglior prestazione difensiva (usando un giro di parole per dire che hanno difeso male), e ora non c’è più margine di errore: “Vincere una partita di playoff è dura. Quella di venerdì sarà la partita più importante della stagione, ma dobbiamo ancora fornire la nostra miglior prestazione. Nel primo tempo per qualche motivo non siamo stati precisi e si è visto dalle percentuali [5/19 da tre, ndr]. E ad essere sinceri siamo stati fortunati ad andare all’intervallo sul 50-44 per loro. Poi abbiamo trovato ritmo e abbiamo attaccato meglio la zona, trovando buoni tiri che non sono entrati”. Ora Boston deve fare come Denver, rimontando da 1-3 per superare il turno: “Non so quali siano le possibilità in termini di percentuali, ma nella situazione possiamo solo pensare a noi stessi. Dobbiamo vincere la partita di venerdì, non possiamo vincerne tre in un colpo solo. Ma ci proveremo, questo è sicuro”.