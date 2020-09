La faccia di Kobe Bryant la ricordiamo tutti. Una smorfia in tensione, rigido e concentrato in quella serie di finale contro Orlando nel 2009 - fondamentale per raggiungere Shaquille O’Neal a quota quattro titoli in carriera e dimostrare al mondo intero di essere in grado di vincere anche senza l’ex gigante dei Lakers sotto canestro. E a chi gli chiese, dopo il 2-0 nella serie, il motivo per il quale non concedesse neanche un sorriso ai giornalisti, rispose: “Cosa c’è da essere felici? Il lavoro non è finito. Qualcuno pensa che il discorso sia chiuso? Io non credo proprio”. Una frase che ricordano tutti gli appassionati NBA e in modo particolare anche Dwight Howard - battuto proprio da Bryant in quella finale che li vedeva come i due protagonisti principali da una parte e dall’altra. Per quello fa un certo effetto vedere il centro dei Lakers non solo protagonista in maglia gialloviola, ma anche pronto a citare un passaggio così doloroso della sua carriera per rendere omaggio a Kobe e far capire quale sia l’impostazione mentale nello spogliatoio della squadra di Los Angeles: “Siamo a una vittoria da una finale NBA che manca da 10 anni? Beh, il lavoro non è ancora terminato”. Contro Denver in modo particolare, diventata esperta di rimonta dopo essere stata sotto 1-3: “Loro si stanno preparando a dare tutto contro di noi, non hanno alternative e sanno come sfruttare la pressione a loro favore. Siamo a un passo dal nostro sogno, sta a noi completare l’opera”.