Il regalo di Ibra e del Milan ai Lakers. VIDEO

Danny Green si candida sempre più a diventare il primo tifoso del Milan all’interno della bolla NBA, adesso che Danilo Gallinari ha lasciato il resort di Orlando già da qualche settimana. La guardia dei Lakers una decina di giorni fa si è presentato alla partita con i Nuggets indossando la terza maglia dei rossoneri, ricevendo i complimenti e l’in bocca al lupo social da parte degli account del Milan, che già prometteva che ci sarebbe stato un riconoscimento particolare per questo tifoso speciale. E Green non ha dovuto attendere a lungo il suo regalo: è stato Zlatan Ibrahimovic infatti ad autografare una maglia e a spedirla assieme al suo augurio. “Come stai Danny? - le parole di Zlatan nel video di saluto - Ti ho visto indossare la nostra divisa, grazie mille. Spero che i playoff NBA vadano nel miglior modo possibile, ti mando la nuovissima maglia appena uscita con il mio autografo. In bocca al lupo e porta a casa l’anello”. Un pacco ricevuto all’interno della bolla con grande piacere da Green, che ha risposto a sua volta con un video: “Mi è arrivata una scatola per le consegne dalla mia squadra del cuore: il Milan. Vediamo un po’ cosa c’è dentro”, spiega mentre dopo aver ricevuto il regalo, posiziona per bene la telecamera del telefono e inizia a scartare. “Guardate qua!”, sottolinea mentre mostra la maglia n°14 del Milan personalizzata per lui con il nome sulla spalle. Poi scopre quella con l’autografo di Ibra, di gran lunga il regalo più bello da ricevere. “Ragazzi, state al sicuro e buona fortuna per il campionato”. A chiudere lo scambio è ancora una volta l’account del Milan: “Siamo felici che il regalo ti sia piaciuto, rendici orgogliosi”. La speranza non solo sua, ma anche di tutti i tifosi dei gialloviola.