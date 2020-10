Haslem si infuria in panchina. Wade: "Ha ragione"

Ormai sta diventando un appuntamento fisso: quando i Miami Heat sono in difficoltà, Udonis Haslem alza la voce. Coach Erik Spoelstra ha definito quei momenti come fondativi dell'identità stessa della "Heat Culture", di cui Haslem è l'incarnazione ormai da decenni. Nel terzo quarto di gara-2 contro i Los Angeles Lakers, il veteranissimo ha tenuto a rapporto la squadra e ha cercato di accendere il fuoco nei suoi compagni, scivolati a -18 sotto i colpi di Anthony Davis e LeBron James. Le telecamere di ESPN hanno immortalato quel momento e sui social in tanti hanno sottolineato quanto sia importante avere un giocatore fatto in quella maniera. Tra di loro anche Dwyane Wade, che con Haslem ha vinto tre titoli NBA: “I giocatori in panchina non possono essere più arrabbiati di quelli in campo” ha scritto. “C’è bisogno della stessa energia in campo. Non si può ingaggiare una battaglia coi Lakers e non giocare più duro di loro. Bisogna combattere con le unghie e con i denti e rendere la partita sporca per avere anche solo una possibilità”.