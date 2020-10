Non sono trascorsi neppure due anni, eppure sembrano passati due secoli. Gara-3 delle finali NBA inizierà ancora una volta con Duncan Robinson in quintetto per i Miami Heat — troppo importante quel 44.6% al tiro da tre collezionato in stagione perché coach Spoelstra rinunci al suo tiratore — e Alex Caruso ad alzarsi dalla panchina dei Lakers per condividere minuti importanti assieme a LeBron James e Anthony Davis (oltre 22 minuti di media per il prodotto di Texas A&M fin qui in finale). Eppure il 15 dicembre 2018 — meno di due anni fa — per assistere a una sfida tra Duncan Robinson contro Alex Caruso occorreva essere a Los Angeles e avventurarsi a El Segundo, dove coach Vogel normalmente allena i suoi ma dove una sfida di G League tra South Bay Lakers e Sioux Falls Skyforce metteva in campo proprio Caruso (a sfoggiare il suo consueto n°4) e Robinson (maglia n°2, non l’attuale 55), uno contro l’altro. Anche allora — come sembra essere il caso finora — a sorridere fu il giocatore dei Lakers, addirittura in doppia doppia in quella gara (17 punti, 12 assist e anche 3 recuperi), vinta dai suoi 124-119 nonostante i 12 punti con 4 assist della guardia ora agli Heat. Caruso e Robinson erano all’epoca colonne portanti delle rispettive squadre, il primo in campo 34 minuti (con soli 12 tiri presi ma un ottimo 7/12) e il secondo 33 (il solito 40% dall’arco per lui, con 2/5 e 5/10 in totale dal campo).