Finali NBA, Heat-Lakers gara-4 su Sky alle 3.00

Gara-3 ha riaperto i giochi di una serie che tanti — sul 2-0 per i Lakers, e con gli Heat alle prese con gli infortuni — davano già per chiusa. Guidata dalla storica tripla doppia di Jimmy Butler (40 punti, 13 assist, 11 rimbalzi), Miami è invece riuscita nell’impresa di battere L.A. pur dovendo ancora fare a meno sia di Bam Adebayo che di Goran Dragic. Oggi la speranza in casa Heat è che almeno il primo possa essere in campo per il quarto episodio della serie, che si preannuncia sì fondamentale. Una vittoria della squadra di coach Spoelstra riaprirebbe definitivamente i giochi, portando la serie in parità; il terzo successo per gli uomini di coach Vogel, invece, manderebbe i Lakers avanti 3-1 e solo una squadra — LeBron James se lo ricorda bene, i suoi Cavs nel 2016 — è mai riuscita a recuperare un deficit di 1-3 in finale NBA (34-1 il record all-time). Per riuscirci i gialloviola devono innanzitutto trovare un modo di fermare Jimmy Butler — o meglio ancora: di togliergli la palla dalle mani. In gara-3 il n°22 degli Heat ha avuto il possesso del pallone per la bellezza di 11.7 minuti, più del doppio (5.6) di quanto fatto finora durante tutti i playoff. Ci sono state le sue impronte su 73 dei 115 punti segnati da Miami (40 in prima persona, altri 33 fornendo l’assist ai suoi compagni), un dato superato in una gara di finale NBA solo da Walt Frazier dei Knicks.