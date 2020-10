LeBron si è fatto male nel finale di gara-4? VIDEO

Due giocatori lanciati sullo stesso pallone, il rimbalzo che va perso e soprattutto il rischio di farsi male. I Lakers dal recupero che avrebbe regalato ai gialloviola la quasi certezza del successo, passano al subire una tripla di Jae Crowder e a trattenere il respiro per una scena già tristemente nota ai tifosi della franchigia di Los Angeles: LeBron James che si ferma, storce il muso e si tocca l’inguine - lo stesso gesto visto il 25 dicembre 2018, quando nella partita di Natale contro i Golden State Warriors fu costretto ad alzare bandiera bianca per oltre 40 giorni, lasciando da soli i Lakers che naufragarono senza di lui in poche settimane, perdendo definitivamente il treno playoff. Sì, di gran lunga il peggior ricordo degli ultimi due anni per i tifosi gialloviola, che in quello sguardo di James hanno sperato di non leggere disperazione. Il n°23 dei Lakers è ovviamente rimasto sul parquet nel finale, lasciando però a Rajon Rondo la gestione degli ultimi due possessi, mettendosi in angolo ed evitando qualsiasi tipo di sforzo. Il risultato ottenuto è stato comunque molto soddisfacente: prima due punti del n°9 Lakers e poi la tripla di Anthony Davis che ha chiuso definitivamente i conti. Quella che l’ha fatto saltare di gioia, dimenticandosi per qualche istanti del fastidio all’inguine (che non gli ha impedito di difendere forte su Jimmy Butler). Un semplice risentimento subito archiviato o qualcosa di più serio? In casa Lakers sperano davvero che la festa per il 3-1 nella serie non venga rovinata da una notizia del genere.