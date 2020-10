Miami non muore mai: Lakers battuti in gara-5

I Miami Heat si aggrappano a un’altra tripla doppia di Jimmy Butler (35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) ed evitano l’eliminazione vincendo 111-108 con un finale glaciale ai tiri liberi della loro stella. LeBron James ci prova fino all’ultimo con 40 punti e Anthony Davis ne segna 28 nonostante un infortunio al tallone, ma Danny Green sbaglia la tripla della vittoria e Markieff Morris perde l’ultimo pallone. Gara-6 si giocherà domenica all’1.30 sempre in diretta su Sky Sport

A queste finali NBA mancava solamente un finale tirato fino all’ultimo tiro, e in gara-5 lo abbiamo avuto. A spuntarla sono stati i Miami Heat per 111-108, aggrappati a uno storico Jimmy Butler per tenere aperta una serie che a un certo punto del quarto periodo sembrava destinata a incoronare i Los Angeles Lakers campioni NBA. Invece la squadra di Erik Spoelstra ha dimostrato ancora una volta di non morire davvero mai: sotto per due volte nell’ultimo minuto di gioco, Jimmy Butler — in campo per 47 minuti e 11 secondi — ha trovato le forze per riportare i suoi avanti, prima con un canestro e poi con due tiri liberi attaccando il ferro, firmando il +1 a 16.8 secondi dalla fine. I Lakers hanno avuto il possesso per vincere la partita, ma la tripla aperta di Danny Green si è fermata sul ferro e sul rimbalzo offensivo Markieff Morris ha tentato un passaggio verso Anthony Davis completamente fuori misura, commettendo una pesantissima palla persa. Sulla rimessa Tyler Herro ha subito fallo segnando i due tiri liberi successivi in maniera glaciale, e l’ultima preghiera di James da metà campo non è neanche arrivata nei pressi del ferro: per Miami c’è ancora vita e domenica all’1.30 si giocherà una fondamentale gara-6 tutta da seguire in diretta su Sky Sport.

Jimmy Butler storico, Robinson infallibile dall’arco approfondimento Che duello Butler-LeBron: i protagonisti di gara-5 Coach Spoelstra ha deciso di accorciare ulteriormente la sua rotazione schierando solo sette giocatori, ma ne manda ben sei in doppia cifra per punti tra cui tutto il quintetto. A guidare la squadra è inevitabilmente Jimmy Butler con la seconda tripla doppia della sua serie (in entrambe le vittorie) con 35 punti, 12 rimbalzi (5 in attacco) e 11 assist con 5 recuperi e 11/19 al tiro e 12/12 ai liberi, tra cui i due del sorpasso a 16.8 dalla fine dopo che Anthony Davis aveva trovato il vantaggio con una deviazione sotto canestro. A trascinare gli Heat per lunghi tratti è stato soprattutto Duncan Robinson, autore di 26 punti con 7/13 dall’arco e decisivo per l’attacco a metà campo, spesso depistando i difensori dei Lakers. Doppie cifre anche per Kendrick Nunn (14), Bam Adebayo (13), Tyler Herro (12, 20^ partita in doppia cifra ai playoff, nuovo record per un rookie) e Jae Crowder (11), realizzando 26 assist su 38 canestri di squadra.