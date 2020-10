Simon Yates lascia il Giro: positivo al covid

Giro d'Italia finito per Simon Yates. Prima del via dell'ottava tappa, il 28enne britannico della Mitchelton-Scott (vincitore della Vuelta 2018), è risultato positivo al coronavirus. Lo annuncia la sua squadra in un comunicato: "La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e per il resto è in buona salute"