Pekovic in ospedale per COVID-19: condizioni gravi

Un ex giocatore della NBA è alle prese con un brutto momento. Il montenegrino Nikola Pekovic, che ha passato sette stagioni con la maglia dei Minnesota Timberwolves, è stato ricoverato nell’ospedale di Podgorica quindici giorni fa, e le sue condizioni sono via via peggiorate. A riportarlo è il sito serbo Telegraf, che parla di un’infiammazione ai polmoni e della necessità di un respiratore per poter fare fronte al COVID-19. Pekovic, 34 anni, è il team manager della nazionale montenegrina (per la quale gioca il centro degli Orlando Magic Nikola Vucevic) e non gioca ormai da tre stagioni, dopo che i problemi ai piedi e i numerosi infortuni avevano messo fine alla sua carriera professionistica. Nel 2009 aveva vinto l’Eurolega con la maglia del Panathinaikos finendo nel primo quintetto dell’Eurolega, mentre in NBA ha vissuto la sua miglior stagione nel 2013-14 con 17.5 punti di media in 54 partite.