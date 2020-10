Chris Paul ai Lakers: come funzionerebbe la trade

Un general manager della Eastern Conference è convinto che i Lakers finiranno per prendere Chris Paul per metterlo al fianco di LeBron James e Anthony Davis dando la caccia al repeat. Organizzare uno scambio con gli Oklahoma City Thunder però non sarà semplice, complice l’alto stipendio di CP3: ecco come funzionerebbe uno scambio secondo NBC Sports

I Los Angeles Lakers hanno vinto con merito il titolo 2019-20 e si ripresenteranno ai nastri di partenza della prossima stagione ancora come favoriti per ripetersi. Ma se c’è un difetto che è emerso dalle partite di Orlando è la mancanza di un terzo giocatore di alto livello alle spalle di LeBron James ed Anthony Davis, dovendo cercare sempre un interprete diverso come terzo violino della squadra. Per questo i gialloviola sul mercato potrebbero andare alla ricerca di una terza stella, sacrificando la loro profondità per avere maggiore star power togliendo un po’ di responsabilità offensive dalle spalle di James e AD. Uno dei nomi maggiori sul mercato è certamente quello di Chris Paul: il 35enne veterano sembra aver già detto addio agli Oklahoma City Thunder dopo un’annata superiore alle attese e vorrebbe sfruttare gli ultimi anni di carriera per vincere un titolo NBA che gli è sempre mancato. E quale posto migliore per farlo se non a Los Angeles? “CP3 amerebbe la possibilità di tornare a L.A., per lui sarebbe un sogno” ha detto un anonimo general manager della Eastern Conference a Bleacher Report. “So per certo che LeBron si fida ciecamente di lui, e insieme funzionerebbero alla grande”. A guidare la decisione dei Lakers sarebbe anche una Western Conference che dovrebbe essere ancora più competitiva il prossimo anno: “Sembra un rischio, ma a volte bisogna essere ambiziosi per fare un passo in avanti. Gli Warriors saranno migliori, i Clippers probabilmente anche, i Nuggets non peggioreranno. A Orlando è andata bene, ma in una normale regular season senza la bolla sarà lo stesso? Non so se succederà, ma prendere un terzo realizzatore e playmaker del livello di Paul è una scelta su cui non si dovrebbe stare neanche a pensare”.

Come funzionerebbe lo scambio Lakers-Thunder approfondimento Mercato NBA: 11 domande (e trade) della off-season Se dal punto di vista tecnico-tattico ci sono pochi dubbi che un playmaker del livello di CP3 funzionerebbe bene insieme a James e AD, più difficile è trovare una quadra dal punto di vista dello scambio da organizzare. A pensarla è stato il sito NBC Sports, partendo dal fatto che Paul ha un contratto da 85.5 milioni di dollari nei prossimi due anni, con il secondo anno con opzione a suo favore che certamente eserciterà. Per poter concludere una trade, allora, i Lakers dovrebbero far “uscire” almeno 33 milioni di dollari sommando più di un contratto e sacrificando un po’ della loro rotazione. Certamente dovrebbero rientrare i 15.3 milioni dovuti a Danny Green, ma anche i 5 milioni di Avery Bradley, i 4.2 di JaVale McGee, i 3.5 di Kyle Kuzma, i 3 di Quinn Cook e almeno uno tra Alex Caruso (2.75 milioni) e la scelta numero 28 al Draft (1.9 milioni). Ci sono però delle altre questioni importanti da risolvere: Bradley e McGee dovrebbero esercitare la loro player option per il prossimo anno prima di essere scambiati, ed entrambi andranno convinti a farlo; a Cook andrebbe garantito tutto il contratto per renderlo scambiabile a quel prezzo (solo 1 milione è garantito) e lo stipendio della scelta numero 28 può contare in uno scambio solo 30 giorni dopo la firma sul contratto. Un’altra possibilità è che i Lakers inseriscano nello scambio Kentavious Caldwell-Pope con una sign-and-trade, anche se molto difficilmente KCP accetterebbe di andare a OKC e quindi servirebbe una terza squadra per far funzionare tutto - rendendo lo scambio ancora più complicato.