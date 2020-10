Il tiratore di coach Spoelstra ha rivelato come, durante le ultime finali, alcuni giocatori della panchina dei Lakers continuassero a chiamarlo con il nome del personaggio dei cartoni animati, notando una somiglianza che ovviamente non è sfuggita neppure in rete. Dove però Robinson è stato accostato anche al miglior amico di Jimmy, Sheen...

Duncan Robinson quest’anno le ha viste tutte. In stagione regolare — durante una gara contro Cleveland nella quale mandò a segno 7 triple nel solo secondo quarto — ha visto un assistente allenatore dei Cavs in panchina cercare su Google il suo nome per avere un’idea di chi fosse. E neppure un’intera stagione chiusa con la quarta miglior percentuale da tre punti tra tutti i tiratori della lega (44.6% dall’arco per lui) e oltre 13 punti di media in quintetto base ai Miami Heat è servita a togliergli completamente di dosso un certo feeling da outsider. Tanto che in una recente apparizione su The Association, insieme a Mark Titus e Tate Frazier, il tiratore di coach Spoelstra ha raccontato come — durante le ultime finali NBA appena terminate — i giocatori della panchina dei Lakers si riferissero a lui usando il nome “Jimmy Neutron”, notando una spiccata somiglianza tra il n°20 degli Heat e il personaggio della serie televisiva a cartoni animati (che nel 2004 esordì anche qui da noi su Italia1).