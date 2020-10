C’è un po’ di Houston nel futuro di Philadelphia: dopo Daryl Morey tocca al suo allievo Shane Battier. Nel 2006 fu proprio l’ormai ex GM dei Rockets a portare l’allora giocatore dei Memphis Grizzlies in Texas; oggi – secondo quanto riportato da Tom Haberstroh – Morey ha deciso di offrire a Battier un posto nella dirigenza dei nuovi Sixers. Tredici anni di carriera, due titoli NBA vinti con la maglia degli Heat, Battier negli ultimi tre anni ha ricoperto a Miami l’incarico di vice president of basketball development and analytics. Si occupava della raccolta e dell’analisi dei dati utili alla crescita e al miglioramento della squadra. Valutazione dell’efficienza dei singoli giocatori in una determinata situazione e analisi delle “tendenze tecniche”. Un lavoro fatto di numeri, percentuali e comprensione del gioco. Caratteristiche che - da giocatore - hanno permesso a Battier di giocare nel campionato più difficile e competitivo del mondo. Ora con ogni probabilità metterà la sua intelligenza al servizio del suo mentore Daryl Morey, l’uomo che – per sua stessa ammissione – gli ha insegnato a considerare numeri e dati in un modo diverso. “L’analisi dei dati - gli analytics – è come il blackjack” raccontava Battier lo scorso mese di maggio nel corso di una intervista a Sports Illustrated. “Se il banco ha come carta scoperta un cinque, tu raddoppi. Perché – spiega l’ex giocatore di Memphis, Houston e Miami – “è la decisione giusta, quella che ti offre più possibilità di vincere la mano”. In pratica, quando sei in campo devi cercare di prendere decisioni che ti consentano di aumentare la tua probabilità di vittoria.