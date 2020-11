Barack Obama non ha mai nascosto di essere un grandissimo appassionato di pallacanestro. E come qualsiasi appassionato di basket, se c’è un pallone e un canestro nelle vicinanze, bisogna provare un tiro — anche se stai facendo campagna elettorale per il tuo storico vice, Joe Biden. Durante una sosta in una palestra a Flint, in Michigan, prima di andarsene il 44° Presidente degli Stati Uniti d’America non ha resistito alla tentazione di provare una tripla, ricevendo il pallone fuori dal campo e prendendosi un tiro da tre dall’angolo: ovviamente Obama ha segnato in bello stile, provocando gli “Whoa” dei presenti e allontanandosi verso l’uscita scherzando “Questo è quello che faccio, voi non capite”. Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden, decisamente divertito, lo ha seguito verso l’uscita dicendo “Solo rete!”, in un momento diventato immediatamente virale. “Andate là fuori e votate, e portate altre due persone con voi. È come segnare una tripla per la democrazia” ha scritto Obama su Instagram condividendo il video, mentre su Twitter ha scelto un messaggio più breve: “Shoot your shot”, prenditi il tuo tiro.