Che la seconda scelta assoluta dei Golden State Warriors sia virtualmente “contendibile” non è un mistero. Anzi, la squadra di San Francisco aspetta che si faccia avanti qualcuno con una proposta di livello per passare ben volentieri ad altri la patata bollente Draft. E come sempre succede quando si parla di giovani promesse NBA, i New York Knicks non vedono l’ora di metterci lo zampino, di provare a dire la loro, a scegliere in alto e a trovare finalmente quella star che manca da tanto tempo al Madison Square Garden. Sì, nella Grande Mela sono interessati alla seconda scelta degli Warriors, ma la possibile trade immaginata per portarla a casa appare al momento troppo leggera in termini di talento: Kevin Knox più un paio di scelte arrivate dai Mavericks nell’affare Porzingis non bastano per convincere Golden State, che invece mostrerebbe ben altro interesse qualora nell’affare fossero inseriti i nomi di RJ Barrett e di Mitchell Robinson - gli unici due prospetti futuribili presenti in un roster altrimenti vuoto di talento e prospettiva. Complicato dunque decidere di rinunciare a un tassello del genere per rischiare nuovamente che la pesca non vada a buon fine (come già accaduto così di frequente in passato)? Cosa fare? I Knicks hanno qualche altro giorno per pensarci, con il rischio che altri mettano la mani sulla seconda scelta Warriors prima di loro. In quel caso vorrebbe dire che evidentemente non era destino.