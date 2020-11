Dopo la scorsa free agency chiusa da protagonisti, avendo messo sotto contratto sia Kevin Durant che Kyrie Irving, a Brooklyn quest’anno è il momento di far tornare i conti e cercare di capire come muoversi con i rinnovi - potenzialmente pesanti e onerosi - di diversi comprimari utili alla crescita dei Nets. A preoccupare più di tutti la dirigenza di New York è la situazione contrattuale di Jarrett Allen, il giovane centro che ha dimostrato nei mesi scorsi di essere più utile e più duttile di DeAndre Jordan, legato (in teoria) a Brooklyn fino al 2021-22 dal suo contratto da rookie. Le sue prestazioni però giustificano già oggi un rinnovo che potrebbe scattare dal prossimo autunno a cifre ben più consistenti dei 4 milioni di dollari scarsi che incasserà fino a luglio 2021. Secondo alcune indiscrezioni, il suo obiettivo sarebbe quello di firmare un contratto “alla Clint Capela”: un quadriennale che si aggiri attorno ai 90 milioni di dollari complessivi, davvero troppi per farli rientrare nel salary cap dei Nets, già alle prese con la questione Joe Harris e Spencer Dinwiddie. A Brooklyn insomma, già da oggi, bisognerà iniziare a capire che tipo di supporting cast costruire attorno ai due All-Star della squadra. Le indicazioni di questo tipo in NBA non mancano, Lakers in testa: con due contratti del genere, la strada più semplice da percorrere è quella di aggiungere veterani a basso costo e con specifiche mansioni in campo. Qualche tiratore ben pagato, certo, ma più in generale andare a caccia di giocatori che non hanno grosse pretese a livello economico (perché sono già passati all’incasso in precedenza) e che sperano di conquistare un titolo giocando al fianco di Kyrie e KD. In quel caso, lo spazio per un talento con Allen difficilmente si riuscirà a trovare.