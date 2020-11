Alla fine, anche gli Oklahoma City Thunder hanno scelto: sarà Mark Daigneault il nuovo allenatore della squadra, componente dello staff di OKC già nella passata stagione e giunto così all’apice della sua carriera a soli 35 anni - gli ultimi sei dei quali trascorsi in qualche modo legando il proprio destino ai Thunder. Un nome a sorpresa, al quale toccherà il difficile ruolo di confermare il rendimento della squadra sugli ottimi livelli raggiunti negli ultimi 12 mesi, nonostante la rinuncia a vari All-Star come Paul George e Russell Westbrook. Il progetto Thunder infatti è a medio-lungo termine, nella speranza di far sbocciare al meglio il talento dei vari Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort e Darius Bazley, oltre che a sfruttare un enorme patrimonio come le 15 scelte al primo giro che un GM esperto come Sam Presti potrà utilizzare nei prossimi sei anni. Per quello che riguarda invece la stretta attualità di mercato, tutto ruota ovviamente attorno al nome di Chris Paul: leader in campo e fuori della franchigia nell’ultima stagione e indicato da ESPN come possibile partente - destinazione Phoenix, sempre ricevendo in cambio altri asset da poter sfruttare in futuro. Il successo nell’immediato dipenderà sicuramente anche da quello, per un allenatore che, proprio come il roster che stanno mettendo in piedi a Oklahoma City, è un progetto e un investimento a cui dare tempo e non da valutare subito.