Uno dei vantaggi di avere delle superstar in squadra è che fungono da calamita per attirare altro talento. Non solo invogliando altri giocatori ad unirsi a loro alla ricerca di un titolo, ma anche quelli con cui hanno creato personalmente un rapporto di amicizia. Non è un caso che DeAndre Jordan abbia firmato con i Brooklyn Nets nello stesso momento di Kevin Durant e Kyrie Irving, con i quali si era accordato durante le Olimpiadi del 2016; e oggi KD intende portare un altro suo ex compagno di squadra a Brooklyn. Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, Durant avrebbe chiamato Serge Ibaka per convincerlo a firmare da free agent con i Nets, tornando a giocare insieme come fatto ai tempi degli Oklahoma City Thunder. “Siamo molto amici, è come un fratello per me” aveva detto Ibaka in tempi non sospetti, avendolo anche come suo ospite nello show culinario di cui è protagonista (e nella quale KD aveva detto di voler chiudere la carriera in Europa).