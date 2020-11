“Posso venire a giocare con voi?”. La frase che tutti da bambini almeno una volta abbiamo pronunciato al parco, in spiaggia, al campetto. Diverso invece se a scandirla davanti ai propri compagni di squadra è un ex All-Star NBA, in evidente rottura con la dirigenza della propria franchigia, mostrando così apertamente dissenso verso le scelte fatte dai Pacers. Victor Oladipo lo ha fatto, ripetutamente, contro i New York Knicks, i Miami Heat e i Toronto Raptors nel corso della passata stagione, come raccontato da tre fonti differenti all’IndyStar. Frasi che hanno segnato il suo rapporto con i compagni, arrabbiati per il suo comportamento irresponsabile e in parte offesi dalla totale noncuranza con cui Oladipo ha deciso di rivolgersi agli avversari. Frasi che Aaron Turner, l’agente che rappresenta l’ex giocatore di Magic e Thunder, non ha voluto commentare, né smentire. Una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di chi, adesso, non vuole più vederlo all’interno dello spogliatoio Pacers. Per questo diventa curiosa anche la tempistica con cui questa notizia è arrivata alla stampa: i fatti risalgono a diversi mesi fa, ma è stata pubblicata giusto a qualche giorno di distanza dall’inizio della sessione di mercato - neanche fosse una spinta ulteriore e un modo per indicargli la porta. “Devi andare via”, sembrano avergli voluto far capire i suoi colleghi di spogliatoio: al campetto da ragazzi, quando gli amici si sentivano traditi, succedeva la stessa cosa.