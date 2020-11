Il titolo lo ha già vinto con i Raptors, ma evidentemente il centro spagnolo non sembra aver saziato la sua voglia di successo in questa fase finale della sua carriera NBA. Dopo gli anni trascorsi a Memphis e la scadenza del ricco contratto firmato con Grizzlies, Marc Gasol è uno dei centri più appetibili sul mercato: un veterano di cui poter approfittare senza dover spendere troppo, un giocatore d’esperienza da aggiungere a una squadra che punta al titolo NBA. O almeno questa è l’idea che ronza nella testa dello spagnolo, che non vuole ricoprire un ruolo di riferimento in una squadra in costruzione, ma spera di entrare a far parte di una realtà in cui la maggior parte del lavoro è già stato fatto: “So bene che dalla prossima settimana ci saranno diverse squadre NBA che mi proporranno un contratto - ha spiegato il diretto interessato - e io voglio aiutare la mia nuova franchigia a vincere sin da subito. Voglio competere per il titolo, nulla di meno. Onestamente non vedo il mio futuro in un gruppo che ha bisogno di ripartire da zero”. Parole che in parte raffreddano l’entusiasmo dei vari New York Knicks di questo mondo, che sognavano - probabilmente invano - di poter fare affidamento su un talento come Gasol. Toccherà rivolgersi ad altri.