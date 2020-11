Dopo tre anni ai Nuggets, è tempo di cambiare aria (e contratto) per Paul Millsap - free agent che andrà a caccia di un nuovo accordo nei prossimi giorni. Con quale squadra? Difficile pronosticarlo, anche se in Australia un errore potrebbe aver servito involontariamente un assist al giocatore di Denver: sullo store online NBA infatti è comparsa la sua maglia n°4 dei Dallas Mavericks - squadra nella quale Millsap non ha giocato neanche in passato, visto che ha indossato soltanto le divise di Jazz e Hawks in precedenza nella sua carriera. Insomma, un lapsus dal quale sono partite tantissime speculazioni - per lo più divertenti - sul perché la notizia potrebbe essere filtrata e rimbalza di nascosto in Australia. Di sicuro la sua presenza sul parquet farebbe comodo - non poco - a Dallas: Millsap infatti, nonostante sia nella fase terminale della sua carriera, può ancora dare una grossa mano a un gruppo giovane e in crescita come i Mavericks. Con tanto spazio salariale a disposizione inoltre, i texani sanno che mettere sotto contratto il giocatore dei Nuggets non vorrebbe dire precludersi l’opportunità poi di aggiungere lo stesso una terza stella al roster. Chissà cosa accadrà nelle prossime settimane: al massimo, per avere qualche anticipazione, bisognerà chiedere quali notizie sono arrivate in anteprima in Australia.