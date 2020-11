È giunta all’epilogo la più complicata storia di mercato di una off-season piena di colpi di scena: i Sacramento Kings, che avevano 48 ore di tempo per pareggiare l’offerta da 72 milioni di dollari in quattro anni arrivata da Atlanta per Bogdan Bogdanovic, hanno rinunciato all’opportunità di trattenere il giocatore serbo, permettendo così agli Hawks di ufficializzare il suo passaggio in Georgia. Una decisione complicata da prendere per il front office della squadra della California, guidato dal nuovo arrivato Monte McNair - GM che trae ispirazione dal “modello Morey” - che ha preferito mantenere la flessibilità salariale che un rinnovo a quelle cifre avrebbe bloccato. Sacramento decide quindi di affidare il proprio futuro dai giovani talenti di De’Aaron Fox, Marvin Bagley III e Buddy Hield, ai quali i Kings sono riusciti ad aggiungere la notte del Draft anche Tyrese Haliburton - allungando così la rotazione nel backcourt e in qualche modo agevolando la scelta di rinunciare a Bogdanovic. Il neo-giocatore degli Hawks ha subito salutato la sua ex-squadra via Twitter: “Grazie di cuore Sacramento, per avermi accolto con tutto l’amore dando il via alla mia carriera in NBA. Grazie per avermi dato la possibilità di essere me stesso e di inseguire i miei sogni. Grazie ai tifosi e alla città intera per il benvenuto e per il supporto garantito per tutto il tempo. Mi mancheranno gli amici, i compagni di squadra e una delle migliori tifoserie della lega. Ancora grazie, il vostro Bogi”.