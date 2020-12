Il primo comunicato della nuova stagione dei Boston Celtics preoccupa non poco i tifosi della squadra del Massachusetts, costretti a dover aspettare almeno due settimane - e forse anche più - di regular season, prima di rivedere all’opera Kemba Walker sul parquet; ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio sinistro che continua a non lasciarlo in pace. Sul sito dei Celtics si legge che “dopo aver consultato diversi specialisti”, l’All-Star di Boston è stato sottoposto a iniezioni di cellule staminali sulla parte interessata a inizio ottobre. Una procedura che richiede 12 settimane di lavoro mirato per far sì che la cura possa portare i benefici sperati e un ritorno in campo nelle migliori condizioni. Di fatto slitterà come minimo a gennaio l’avvio della stagione di Walker, nella speranza che le cose vadano per il verso giusto e non lo costringano nuovamente a centellinare la sua presenza sul parquet come nell’anno passato. A Charlotte c’è già chi ricorda quanto questi dolori e queste limitazioni abbiano influito sulla decisione da parte degli Hornets di non mettere sul piatto il massimo salariale a cui Walker poteva ambire in North Carolina, ma ben 60 milioni di dollari in meno del previsto. Un tacito invito a scegliere un’altra destinazione che adesso spera di non doversi pentire di aver messo tutti quei soldi sul piatto.