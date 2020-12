In casa Sixers si continua a lavorare sotto la guida del nuovo allenatore che sta cercando di dare un’impronta diversa al roster della squadra della Pennsylvania. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto, come spiegato dallo stesso Rivers: “Non sapevamo cosa fare e come muoverci con Simmons sotto canestro”

Le dimensioni di Ben Simmons, la sua altezza e non solo quella sono da tempo uno degli aspetti più intriganti dell’All-Star di Philadelphia. Coach Brown negli anni passati aveva sperimentato con l’australiano, provando anche a schierarlo da secondo lungo al fianco di Joel Embiid, liberandolo da compiti di impostazione e sfruttando la sua fisicità e il suo atletismo. Doc Rivers nell’amichevole prestagionale contro i Pacers ha voluto fare un ulteriore passo in avanti, approfittando dell’assenza del centro nigeriano per giocare uno spezzone di gara con Simmons nel ruolo di lungo. Un missmatch potenziale che i Sixers non sono riusciti a sfruttare, come ammesso dal coach ex-Clippers nel post partita: “Speravo che i concetti fossero chiari, invece non sapevamo cosa fare con il pallone. Credo che sia stato di gran lunga il peggior spezzone della nostra partita [vinta dai Sixers contro i Pacers, ndr]. Doveva essere una fase in cui fare la differenza e invece non siamo riusciti a ricavare alcun tipo di vantaggio da tante situazioni potenzialmente a noi favorevoli”. Parole che ben raccontano l’interesse e il coinvolgimento di Ben Simmons nel progetto Sixers, allontanando così in maniera indiretta le nubi che si sono addensate negli ultimi giorni sul suo conto e riguardo la possibile partenza dell’australiano per fare spazio a James Harden. Uno scenario che resta sullo sfondo, forse, ma al quale di certo non sta pensando lo staff tecnico di Philadelphia.