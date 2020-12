Dopo la deludente stagione appena conclusa e dovendo subire lo smacco di vedere i cugini dei Lakers ricevere l’anello NBA davanti ai loro occhi nella gara d’esordio, la sfida e lo scontro tra le due squadre di Los Angeles si è fatto via via sempre più acceso nell’ultimo anno. Un testa a testa più volte replicato anche sul mercato, dove i campioni in carica hanno strappato alla concorrenza Montrezl Harrell - un addio difficile da digerire in spogliatoio per Patrick Beverley e compagni. I Clippers però hanno messo da subito in chiaro di non essere disposti a investire cifre così importanti per ragioni salariali. Un’idea cambiata in fretta, visto che nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo da 64 milioni di dollari per i prossimi quattro anni dato a Luke Kennard - che ai Clippers servirà pure, ma che non ha disputato una singola partita con la squadra di Los Angeles. Una decisione che ha infastidito non poco l’ex Harrell, che via Twitter ha postato delle faccine che ridono con una sola parola: “OK”. Nessun riferimento, ma tutti hanno capito che stesse parlando del contratto dell’ex giocatore dei Pistons. Una frecciatina, l’ennesima, prima dell’inizio della stagione e di questo derby di Los Angeles che andrà avanti nei prossimi mesi.