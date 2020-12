Kawhi Leonard, con i suoi modi tanto sbrigativi quanto efficaci, è stato uno dei principali artefici dell’arrivo a Los Angeles nelle scorse settimane di Serge Ibaka - suo compagno di squadra durante la cavalcata vincente con i Toronto Raptors nel 2019. Un amico certo, che per puro caso però lo ha messo a tappeto: uno scontro violentissimo andando a caccia di un rimbalzo, un colpo alla bocca che ha steso Leonard, facendolo sanguinare copiosamente e preoccupando compagni, avversari e medici subito accorsi in campo. Momenti di grande spavento per lui, a metà di un quarto periodo in cui i Clippers avevano ritrovato ritmo e la giusta convinzione per portare a casa il risultato. Leonard invece è riuscito dopo qualche minuto a rialzarsi e a dirigersi in spogliatoio sulle sue gambe: i medici a quel punto hanno applicato otto punti di sutura sulla ferita alla bocca, escludendo per il momento altri problemi fisici. L’All-Star dei Clippers si sottoporrà nelle prossime ore a tutti gli esami per capire se riuscirà a essere a disposizione per la sfida di domenica contro Dallas. “Non ho neanche visto lo scontro”, racconta coach Lue a fine gara. “Sta meglio, è riuscito subito a rialzarsi e sembra che stia bene”. La speranza dunque è che resti soltanto un terribile spavento.