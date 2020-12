L’esordio in trasferta è stato celebrato con un successo ai danni dei Chicago Bulls: un battesimo semplice, abbordabile per una squadra come gli Atlanta Hawks che in questa regular season puntano a fare un ulteriore salto di qualità e a diventare una squadra da playoff. Una di quelle franchigie in grado all’occorrenza di vincere contro avversari ben più ostici, come ad esempio i Memphis Grizzlies di Ja Morant con cui dovranno vedersela Trae Young e compagni - un match in onda in diretta a partire dalle 23 su Sky Sport NBA con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. Una sfida che potrebbe avere vedere come protagonista il nostro Danilo Gallinari, autore di 13 punti nella partita d'esordio contro i Bulls. Il n°8 degli Hawks è alle prese con una contusione al piede sinistro e indicato come “in dubbio” dallo scouting report di Atlanta in vista della sfida in trasferta al FedexForum - da giocare a porte chiuse dopo che i Grizzlies hanno deciso di fare marcia indietro a seguito dei problemi riscontrati durante le sfide di preseason, in cui era stato dato parzialmente il via libera ai tifosi sugli spalti. Per scoprire come andranno le cose sul parquet e per continuare a godersi lo spettacolo NBA dopo l’abbuffata natalizia, l’appuntamento è sempre lo stesso: canale 206, Sky Sport NBA, dalle 23 un’altra super sfida da seguire in diretta.