Non c’è pace per Spencer Dinwiddie. Prima ancora di sbarcare nella NBA — l’anno che lo doveva proiettare ai piani alti del Draft — l’infortuno al crociato del ginocchio sinistro mette fine prematuramente alla sua carriera a Colorado (facendo anche crollare il suo ordine di scelta tra i pro); poi — trovata finalmente stabilità e costanza di rendimento ai Nets (oltre i 20 punti di media lo scorso anno) — il suo nome è stato a lungo tra quelli più indicati a dover lasciare Brooklyn, magari per far arrivare in maglia Nets James Harden. E ora, che la stagione l’aveva iniziata ancora a Brooklyn, purtroppo l’ha già terminata. Ancora il crociato, ancora il ginocchio che cede — ma stavolta quello destro. Una “rottura parziale” del legamento — fa sapere l’insider NBA Shams Charania — conseguenza di un contatto che però non ha causato ulteriori danni strutturali al ginocchio. I tempi di recupero saranno comunque lunghi, e le speranze di rivedere Dinwiddie in campo questa stagione sono praticamente nulle. In estate poi il giocatore avrà una scelta da fare: esercitare la player option del suo ultimo anno di contratto (a oltre 12.3 milioni di dollari) oppure diventare free agent, anche se all’indomani di un altro serio infortunio il mercato attorno al suo nome potrebbe raffreddarsi parecchio.