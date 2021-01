I Raptors hanno deciso di punire l’All-Star tenendolo seduto in panchina per tutta la gara contro i New York Knicks. Siakam era rientrato negli spogliatoi nella sconfitta contro Philadelphia dopo aver commesso il suo sesto fallo, senza fermarsi in panchina con i compagni. Un gesto che non è piaciuto a coach Nurse, che pur senza discutere pubblicamente di quanto successo ha deciso di punire il suo lungo

Dopo tre sconfitte consecutive per aprire la stagione, i Toronto Raptors avevano assolutamente bisogno di una vittoria contro i New York Knicks. Eppure ci sono cose più importanti di una successo in più o in meno, e una squadra che vuole stabilire una cultura deve anche prendere decisioni difficili — come quella di tenere in panchina per 48 minuti il proprio All-Star. È quello che ha deciso di fare coach Nick Nurse, che ha “panchinato” Pascal Siakam nella partita contro i Knicks, poi vinta 100-83 grazie ai 25 punti di Fred VanVleet e i 20 di Kyle Lowry. Secondo quanto riportato da ESPN, la punizione è scaturita dal comportamento tenuto da Siakam nella sconfitta contro Philadelphia: dopo aver commesso il suo sesto fallo a 25.6 secondi dalla fine, il lungo era tornato direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina con i compagni. Il camerunense non è stato multato, ma coach Nurse ha comunque deciso di non far passare sotto traccia quanto successo: “È stata una decisione disciplinare su una questione interna” ha detto dopo la partita. “C’è un certo modo in cui vogliamo fare le cose e tutti ne devono far parte. Non c’è molto altro da aggiungere”.