Wall torna e Houston vince, primo ko per Orlando

10/19

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 80-113 | Brandon Ingram segna 20 punti e raccoglie sette rimbalzi in 26 minuti prima di essere espulso nel terzo quarto di un match già segnato in favore dei Pelicans - che chiudono con tutto il quintetto in doppia cifra (12 in 17 minuti per Zion Williamson). La terza vittoria stagionale per New Orleans non è mai in discussione nella ripresa e diventa ampia grazie ai soli 7 punti di squadra messi a referto da OKC nel quarto periodo (miglior realizzatore Al Horford con i suoi 17 e il 7/9 al tiro)

