Comincia con una pessima notizia il 2021 degli Indiana Pacers, con TJ Warren costretto a saltare una “porzione significativa” di stagione - stando a quanto riportato da ESPN - a seguito di un’operazione per rimettere a posto una frattura da stress al piede sinistro. Un piccolissima incisione ma molto fastidiosa per il giocatore dei Pacers, costretto a fermarsi perché non riusciva più a “sopportare” il continuo fastidio. Una perdita pesante per Indiana, che dovrà fare a meno del miglior realizzatore della passata stagione con i suoi 19.8 punti a partita. Warren è stata una delle star della ripartenza all’interno della bolla NBA la scorsa estate, scatenato e autore anche di una prestazione da 53 punti che gli ha permesso di mantenere una media realizzativa durante la parentesi in Florida di quasi 27 punti di media. In questo inizio di regular season, nonostante il bottino dimezzato, ha sempre mantenuto un livello di rendimento che gli ha permesso di essere tra le migliori ali della Eastern Conference. Indiana guarda ora con attenzione a quanto accaduto a Warren nel 2016 a Phoenix: anche in quel caso fu sottoposto a un intervento a causa di una frattura da stress e il suo ritorno in campo fu rimandato all’anno seguente. La buona notizia però è che una volta rimesso piede sul parquet non risentì in alcun modo del lungo stop. Chissà cosa succederà nelle prossime settimane.