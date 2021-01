Fino a questo momento, il nome di Marvin Bagley III è noto soprattutto per essere stato scelto una posizione prima di Luka Doncic al Draft del 2018. La scelta dell’allora capo della dirigenza Vlade Divac è stata argomento di discussione per tre anni a Sacramento e non solo, specialmente perché il prodotto di Duke non è mai riuscito a mostrare con continuità quello di cui è capace — in particolare nella scorsa stagione piagata dagli infortuni in cui ha disputato solo 13 partite. Ora Bagley è tornato in pianta stabile partendo sempre in quintetto per la franchigia californiana, ma non sta certamente brillando: 11.8 punti di media con 8 rimbalzi in 25 minuti, tirando col 37.5% dal campo, il 31% da tre punti e il 61% ai liberi, commettendo ben 13 palle perse e 19 falli in sei gare. In più di un’occasione Luke Walton ha dimostrato di non fidarsi di lui lasciandolo in panchina nei finali di gara, come successo anche nell’ultima sfida persa con gli Houston Rockets. E a qualcuno questa decisione non è piaciuta per niente: con un tweet menzionando i Sacramento Kings, il padre di Bagley ha scritto “PER FAVORE scambiate Marvin Bagley III IL PRIMA POSSIBILE. Con affetto — coach Bagley”. Bagley Senior ha poi cancellato il tweet, ma ovviamente non è sfuggito ai tifosi dei Kings sui social che hanno immediatamente condiviso lo screenshot del messaggio.