Il miglior giocatore dei Celtics in questo avvio di stagione sarà costretto a saltare le prossime gare di Boston (almeno cinque partite) a causa del protocollo anti-COVID previsto dalla NBA: un’assenza che potrebbe protrarsi per un paio di settimane e pesare, non poco, sulla resa dei Celtics in questo spezzone di regular season

In questa stagione così complicata da gestire sotto l’aspetto degli infortuni e del contagio da COVID-19, i Boston Celtics - già reduci da una gara in cui hanno dovuto fare i conti con le tante assenze sotto canestro - saranno costretti a rinunciare per almeno dieci giorni a Jayson Tatum. I test effettuati dall’All-Star dei Celtics hanno dato esito negativo, ma il giocatore è entrato a contatto con un positivo è sarà costretto a restare in quarantena per almeno 10 giorni. Una lontananza dal parquet che lo obbligherà a saltare almeno cinque gare: Miami, poi Chicago in trasferta, la doppia sfida al TD Center contro Orlando e poi quella con New York. Da capire poi se riuscirà a esserci nel doppio incrocio con Philadelphia previsto per il 21 e 23 gennaio, cercando così di ridurre al minimo l’impatto di un’assenza che certamente condizionerà l’andamento dei Celtics in questo spezzone di regular season.