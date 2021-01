A Dallas si voleva festeggiare il ritorno in campo di Kristaps Porzingis così tanto da far passare quasi in secondo piano che quattro giocatori dei Mavs — Maxi Kleber, positivo, e altri tre in isolamento secondo le linee guida del protocollo NBA (Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith e Josh Richardson, uno dei quali positivo) — non sarebbero stati della partita. Una partita che ora non c’è più — almeno non stanotte, come originariamente programmata. I Mavs sono stati evidentemente costretti a inserire almeno altri 5 giocatori in isolamento — secondo i dettami del contact tracing adottati dalla NBA — lasciando coach Carlisle senza il numero minimo di giocatori a disposizione (otto). Si tratta del terzo rinvio di una gara dall'inizio di stagione, e se il numero in termini assoluti potrebbe non allarmare, a preoccupare è la frequenza dei rinvvi degli ultimi giorni: Boston-Miami non si è giocata (perché gli Heat non avevano 8 giocatori da mettere in campo), ora si posticipa Dallas-New Orleans e domani è già certo il rinvio di Chicago-Boston, con i Celtics in difficoltà. Per questo dagli uffici della NBA ci sarà una conference call con tutti i 30 general manger delle squadre ma è stato deciso anche di fissare un meeting con l'associazione giocatori, per discutere anche di una possibile revisione del protocollo sanitario attualmente adottato.