“Avevi mai immaginato che anche in una serata del genere i tuoi compagni potessero vincere?”. “Beh, non credo di aver mai tirato 2/16 in vita mia, quindi non è un problema che mi sono mai posto”. Si conclude così, con questo botta e risposta la pessima serata al tiro di Steph Curry, che tuttavia non ha impedito agli Warriors di battere in volata i Raptors grazie al contributo di tutto il resto del roster. ESPN Stats&Info è subito corso in soccorso dei curiosi: sì, Curry non aveva mai tirato così male in carriera in una partita NBA in cui aveva tentato almeno cinque conclusioni dal campo. Merito della difesa di Kyle Lowry e Fred VanVleet su di lui e che hanno inevitabilmente preferito farsi battere “dagli altri”. E alla fine così è stato: sono quattro i giocatori ad aver segnato più di Curry e ben sette quelli complessivi in doppia cifra, guidati da un Andrew Wiggins da 17 punti, 4 assist, 4 stoppate e tante giocate decisive a protezione del ferro. La consolazione per Steph? Da quando lui è agli Warriors, una serata del genere era già capitata sia a Baron Davis che a Klay Thompson. Un passaggio a vuoto, anche se così sonoro, non intaccherà certo la fiducia nei suoi mezzi.