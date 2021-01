Gli Wizards battono i Suns, vincono Bucks e Hawks

4/18

CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 109-88 | Sempre in vantaggio per 48 minuti e alla fine vincenti gli Hornets che battono in casa i Knicks e portano il proprio record per la prima volta in stagione oltre il 50% (6-5). Merito della capacità di saper capitalizzare le 17 palle perse di New York - trasformate in 24 punti - e di mandare ben cinque giocatori in doppia cifra. Agli ospiti invece non basta un quintetto tutto con almeno dieci punti, in un match da 39% dal campo di squadra e 24% dall’arco

