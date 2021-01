Gli arbitri hanno ammesso il loro errore . Ma troppo tardi. E la cosa a Draymond Green fa piacere il giusto. “Green ha ricevuto il secondo fallo tecnico della sua serata per degli insulti che sembravano rivolti verso l’arbitro ”, dichiara a fine gara Ben Taylor, il capo terna degli arbitri impegnati a dirigere Golden State-New York. Ma quel “sembravano rivolti” fa tutta la differenza del mondo, perché secondo quanto riportato dall’allenatore degli Warriors Steve Kerr lo stesso Taylor a gara conclusa ha ammesso l’errore del suo collega John Butler , solo al secondo anno col fischietto in bocca nella NBA, che ha pensato che gli insulti di Green fossero rivolti a lui quando invece prendevano di mira il suo stesso compagno, James Wiseman , colpevole di aver eseguito male uno schema. Inutili le proteste di Green, Kerr e di tutti gli Warriors. “Avete pensato di cambiare la vostra chiamata?”, è stato chiesto a Ben Taylor. “No”, la sua lapidaria risposta. E a Draymond Green è proprio questo a non andar giù: “Sono un attimo confuso”, ha dichiarato il n°23 degli Warriors a “The Undefeated”. “Gli arbitri possono andare a rivedere qualsiasi fischio durante una partita ma quando si tratta di un tecnico assegnato in maniera chiaramente errata — datomi da un arbitro convinto che stessi parlando con lui quando non era così — il fischio invece non può essere cambiato? Forse è venuto il momento di metter mano a questa regola . Vorrei che si facesse chiarezza su questo punto, se la regola fosse davvero così”.

E le lamentele del veterano di Golden State sono continuate nel post-partita: “Mi piacerebbe sapere cosa succede ora. Una cosa del genere non può essere ok . Una sconfitta per noi può voler dire molto, anche sul morale di una squadra giovane come la nostra. È una situazione davvero complicata ”.

Steph Curry: "C'è un pregiudizio verso Draymond"

Con poco più di 4 minuti ancora da giocare nel primo quarto, a Draymond Green era stato fischiato il primo fallo tecnico della sua partita. Ma è stato quello — contestato — a 64 secondi dalla fine del primo tempo che ha fatto esplodere la protesta degli Warriors, anche perché ha portato alla espulsione del tre volte campione NBA. “Ovviamente Draymond è uno dei nostri giocatori migliori e di maggior impatto in campo, per cui una decisione del genere ci danneggia — riconosce Steve Kerr — ma stavamo giocando male già prima, per cui non voglio parlare dell’operato degli arbitri quanto di quello dei miei giocatori. Siamo una squadra mediocre, con 8 vittorie e 7 sconfitte, ci conviene concentrarci su questo”. Se Kerr ne approfitta per insegnare una lezione alla sua squadra, il leader degli Warriors Steph Curry scoperchia un altro tema delicato: “Se mi chiedete se il fatto che si trattasse di Draymond possa avere influito sul fischio sbagliato dell’arbitro probabilmente già dimostra che verso di lui c’è effettivamente un pregiudizio. E i pregiudizi non dovrebbero far parte di un arbitraggio”. Sbagliato il pregiudizio, è anche vero — lo dicono le statistiche — che Green è sul podio dei giocatori più espulsi (11 volte) in tutta la NBA da quando è entrato nella lega, nel 2012. Solo Markieff Morris (12) e DeMarcus Cousins (13) in questo arco di tempo sono stati allontanati da un parquet più volte del n°23 di Golden State. Ma questo non toglie che in questo casa fosse lui ad avere ragione.