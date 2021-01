Reggio Emilia intitola una piazza a Kobe e Gianna

Se i tributi per Kobe Bryant e la figlia Gianna si possono trovare davvero in tutto il mondo (e anche in Italia), è comunque una prima volta che viene intitolata loro una piazza. Il comune di Reggio Emilia ha inaugurato in loro ricordo il Largo Kobe e Gianna Bryant, in una cerimonia che si è tenuta a un anno esatto dalla loro scomparsa. Lo spazio si trova proprio vicino al Pala Bigi di via Guasco, dove gioca la Pallacanestro Reggiana nel campionato di Serie A (impegnata oggi in Olanda in una partita di coppa). La stessa squadra nella quale Joe “Jelly Bean” Bryant, papà di Kobe, giocò a cavallo degli anni ’90 mentre il figlio cresceva nelle giovanili del club biancorosso. Nello stesso spazio è stato inoltre piantato un ginkgo biloba, sempre dedicato al cestista e alla figlia 13enne, insieme a una targa commemorativa e una mostra fotografica con immagini del passato di Bryant. Grazie a un QR-Code si potranno ascoltare le narrazioni della sua vita dalle voci di Gianluca Gazzoli conduttore Radio Deejay, di Andrea Menozzi e Mauro Cantarella entrambi allenatori di Kobe, dell'attrice Eleonora Giovanardi e dal cantante Max Collini degli Offlaga Disco Pax. Alla cerimonia pomeridiana, nella quale verrà svelata la mostra, parteciperanno anche in collegamento il reggiano Nicolò Melli e il capitano della nazionale Gigi Datome, parlando del legame di Kobe con Reggio Emilia. Nelle giornate precedenti sia la fontana di fronte al teatro Valli in centro città che gli archi dei ponti di Santiago Calatrava sono stati illuminati di giallo e viola, i colori dei Los Angeles Lakers, squadra con cui il “Black Mamba” ha scritto le pagine più belle della sua carriera.