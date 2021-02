I Lakers vincono ad Atlanta, Phoenix batte Dallas

9/17

MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 121-129 OT | Altra sconfitta inattesa in questo inizio di stagione per i Miami Heat, incapaci di sfruttare al meglio il 24-7 di parziale che aveva permesso alla squadra della Florida di risalire da -7 a +10 nel punteggio nell’ultimo quarto. Alla sirena finale sono 25 punti per Butler, 23 per Adebayo, 19 in uscita dalla panchina per Strus e soprattutto 13 le sconfitte nelle prime 20 gare di una regular season inaspettatamente in salita per i vice campioni NBA