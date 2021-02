Steve Kerr recentemente ha definito Juan Toscano Anderson “un fantastico competitore” e “uno dei nostri giocatori più intelligenti”, non un complimento da poco in una squadra che può contare su Draymond Green oltre a Steph Curry e Klay Thompson. L’allenatore di Golden State si è anche esposto nei confronti del front office dichiarando il suo completo appoggio “se la dirigenza dovesse scegliere di rendere garantito il contratto two-way” del giocatore, mai scelto dalla NBA in uscita da Marquette nel 2015 e ora però in rotazione fissa per i Golden State Warriors. Ma né queste parole di Steve Kerr, né un posto in quintetto in 7 delle 13 gare da lui fin qui disputate con gli Warriors (due volte in doppia cifra per punti, due anche per rimbalzi) sembrano però sufficienti a fargli meritare un po’ di considerazione in giro per l’America. Com’è stato evidente da un tweet di "Bleacher Report", pronto a evidenziare la reazione di esultanza di un fiduciosissimo Toscano Anderson (in quel caso autore dell’assist) prima ancora che Steph Curry infili una delle sue 10 triple di serata. Solo che — particolare che non è sfuggito al giocatore degli Warriors — il tweet di Bleacher Report lo definisce “un compagno di Steph”, dimostrando di ignorarne palesemente il nome (e di non prendersi neppure il tempo per cercarlo online). “Ciao, sono il compagno di Steph — ha scritto allora divertito Toscano Anderson — e il mio nome è Juan”.