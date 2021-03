Sono state 31 finora le gare posticipate in osservanza al protocollo Covid dall’inizio della stagione: due — le ultime, contro Chicago e contro Detroit — hanno colpito anche i Toronto Raptors. Il roster dei canadesi è decimato, e non solo quello: anche il coaching staff ha visto il capo allenatore Nick Nurse e ben 5 dei suoi assistenti costretti a fermarsi. “Next man up”, è il motto NBA in questi casi: “Avanti il prossimo”, e il prossimo è Sergio Scariolo, appena tornato dal viaggio in Europa per allenare la sua Spagna nella finestra FIBA e pronto a prendere le redini della sua squadra già nella gara — vinta — contro gli Houston Rockets, l’ultima prima dei due stop contro Bulls e Pistons. Ora, con Nurse ancora ai box, il record immacolato da capo allenatore NBA di Scariolo — 1 partita allenata, 1 vinta — verrà messo a dura prova nella sfida contro Detroit, perché i Raptors hanno sì gli otto giocatori necessari per disputare la gara a termini di regolamento ma non molto di più. Scariolo dovrà fare a meno di Fred VanVleet, Pascal Siakam e OG Anunoby oltre a due riserve come Malachi Flynn e Patrick McCaw. “Date le circostanze ci siamo anche allenati bene, con buona energia, e ci sentiamo pronti a scendere in campo”, dice l’allenatore bresciano, che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno in una situazione non certo facile. “Tutti hanno fatto un lavoro straordinario, da noi allenatori — che abbiamo provato a preparare al meglio la gara da casa — allo staff medico, letteralmente al lavoro giorno e notte. “Certo, siamo in pochi — ammette — ma abbiamo voglia di competere”.