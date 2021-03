Il coronavirus, la pandemia e la voglia di tornare alla normalità restano gli argomenti al centro della conferenza stampa che Adam Silver ha tenuto nelle scorse ore - rigorosamente a distanza, con i giornalisti collegati via Zoom - per presentare un All-Star Game diverso dagli altri. La partita delle stelle inizialmente era stata cancellata dal calendario, per poi ritagliarsi il suo spazio in una serata nella quale saranno condensate tutte le emozioni a cui la gli appassionati e la lega non hanno voluto rinunciare - da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA. “Ho ascoltato le parole critiche di LeBron rispetto alla nostra scelta e sarei ipocrita nel dire a James di poter parlare di tutto, ma di non criticare le scelte NBA. Siamo parte della stessa comunità e rispetto il suo punto di vista, così come apprezzo il suo essere professionale nello scendere in campo, nell’essere capitano di una squadra all’All-Star Game - ridendo e scherzando durante il Draft del suo roster come al solito. Ha preso le cose sul serio, come è giusto che sia anche quando non sei d’accordo. Sarà in campo e darà il massimo: a me basta questo”. Tutto è bene quel che finisce bene.