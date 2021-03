Lakers-Hawks alle 20.30 in streaming su Sky Sport

Atlanta fa visita ai Lakers a Los Angeles in una gara di grande interesse, questa sera alle 20.30 su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti anche sul sito di Sky Sport. Danilo Gallinari e Atlanta reduci da sette vittorie consecutive chiamati a sfidare a domicilio LeBron James e i campioni NBA in carica: un match tutto da seguire con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina Condividi:

Una gara di regular season diversa dalle altre: una sfida speciale per gli Hawks, reduci dal miglior momento di forma degli ultimi cinque anni e pronti a misurarsi con una sfida cruciare come quella contro i campioni NBA in carica. Un modo per capire a che punto è la crescita di Atlanta, reduci da 7 vittorie consecutive e rigenerati dalla cura Nate McMillan - promosso capo allenatore dopo l’allontanamento di Lloyd Pierce. Un match che i Lakers devono vincere per continuare la rincorsa al primo posto a Ovest, a un passo nonostante l’assenza da oltre un mese di Anthony Davis, alle prese con un problema al polpaccio e al tendine d’Achille che preoccupa lo staff medico della squadra di Los Angeles. Una partita speciale che Sky Sport proporrà non solo in TV, ma eccezionalmente anche in streaming aperto a tutti sul sito: l’appuntamento è per le 20.30 di questa sera su Sky Sport NBA e sul sito skysport.it.

L'ottimo momento di forma di Danilo Gallinari leggi anche Atlanta, vaccino Covid per Gallinari e altri 13 Dopo i 38 punti con 10 triple realizzate lo scorso 24 febbraio contro Boston, sembra essere arrivata la svolta anche nella stagione di Danilo Gallinari - alle prese con guai fisici nei primi due mesi di regular season che ne hanno limitato l’utilizzo e l’impatto sulla nuova squadra. Il n°8 azzurro invece ha ritrovato ritmo e canestri, raccogliendo prima degli 8 punti dell’ultima sfida contro i Thunder ben 4 ventelli nelle precedenti cinque gare: 29 punti contro Houston, 23 contro Orlando, 20 sia contro Cleveland che con Toronto. Un ottimo momento di forma, come raccontato dal diretto interessato, felice “di non avere più limitazioni relative al minutaggio” e dunque in grado di dar fondo alle sue energie. Uno dei protagonisti più attesi della sfida contro i Lakers, l’arma che gli Hawks sperano di poter sfruttare al meglio in uscita dalla panchina contro i campioni in carica.

I Lakers, come al solito, trascinati da un super LeBron vedi anche Kuzma: "LeBron meritava almeno 8 titoli di MVP" I campioni in carica invece sono reduci da 4 successi in fila, tutti marchiati dal n°23 gialloviola che oltre a due triple doppie in fila, ha messo a referto 37 punti nell’ultima gara vinta contro Charlotte. A LeBron James manca una sola tripla doppia per arrivare a quota 100 in carriera: ennesimo traguardo storico di una carriera che continua a non avere flessioni. Attorno a lui stanno crescendo i nuovi arrivati, i giocatori in uscita dalla panchina e soprattutto la consapevolezza di un gruppo che fa della difesa e della capacità di proteggere il ferro la sua arma migliore: una grande squadra, nonostante le assenze, tutta da seguire in prima serata su Sky Sport e in streaming sul nostro sito.