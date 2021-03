I Toronto Raptors non vincono da 9 partite, la striscia di sconfitte più lunga oggi attiva nella NBA. E Kyle Lowry a perdere non ci è abituato. Da quando è in Canada la point guard uscita da Villanova ha vinto 371 gare di regular season (il 58.5% di quelle giocate) e altre 44 di playoff (quando i Raptors in tutta la loro storia prima ne avevano vinte 11). Tutte queste sconfitte — lui che in Canada ha portato il primo titolo NBA della storia — devono essere pesanti da sopportare per Lowry. Come uscirne? I maligni dicono cambiando squadra, e con il suo contratto (da 30.5 milioni di dollari) in scadenza e la trade deadline alle porte (giovedì la scadenza), le possibilità che Lowry abbia giocato contro Houston la sua ultima partita in maglia Raptors non è fantascienza. I Philadelphia 76ers e i Miami Heat — riportano gli insider NBA — sono le due squadre più interessate al playmaker di coach Nurse, con anche i Clippers alla finestra (ma meno asset da offrire per un’ipotetica trade). L’appeal di entrambe le destinazioni è facilmente spiegabile: Philadelphia è casa, dove è nato e cresciuto (andando al college a Villanova, appunto); Miami (oltre a offrire una delle tassazioni più favorevoli di tutta America) mette sul piatto una squadra reduce da una finale NBA e guidata da Jimmy Butler, che di Lowry è grande amico.